Fenerbahçe'de büyük talihsizlik!

Fenerbahçe'nin sezonun ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. 29 yaşındaki futbolcu, 5 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.



Geçen sezon Darmstadt formasıyla 33 maçta 27 gol atarak Almanya 2. Ligi'nde gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken Serdar, sonrasında Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Adana Demirspor maçının 46. dakikasında Samatta'nın yerine oyuna dahil olan ve attığı kritik pasla takımının galibiyet golünün hazırlayıcısı olan 29 yaşındaki forvet, sakatlanınca 70. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bırakmıştı.



SAKATLARIN SAYISI 4'E ÇIKTI



Serdar'ın çıkması sonrası santrforsuz kalan ve 3. bölgede hiç baskı yapamayan sarı lacivertli takım, oyun üstünlüğünü Adana Demirspor'a kaptırmış ve kalesinde çok sayıda gol tehlikesi yaşamıştı. Fenerbahçe'de, geçen hafta Pelkas'ın omzu çıkarken, Mert Hakan'ın sağ ayağında kısmi yırtık, Valencia'nın da adalesinde problem oluşmuş ve üç futbolcu Adana Demir karşısında oynayamamıştı.



