Fenerbahçe'de büyük pişmanlık!

Fenerbahçe'de Beşiktaş ve Galatasaray'ın arka arkaya yaptığı puan kayıpları şampiyonluk umutlarını tekrar artırdı. Ligde bitime 6 maç kala sarı-lacivertliler tekrar zirve hesaplarını masaya yatırdı.Ancak Erol Bulut döneminde ligde 30 hafta boyunca yaşanan basit kayıplar keyifleri kaçırdı. Sarı-lacivertli takım bu sezon Erol Bulut yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik çizdi ve bir türlü aradığı istikrarlı sonuçları yakalayamadı.



Bulut yönetiminde hem Kadıköy'de sonuçlar istenildiği gibi olmadı hem derbilerden galibiyet çıkarılamadı hem de kadroda bir düzen kurulamadı. İşte sezon sonu için yapılan hesaplarda herkesi endişelendiren o sıkıntılar:



Derbi üzüntüsü



- Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde Kadıköy'de tam 22 puan yitirdi. Sarı-lacivertliler iç sahada 6 yenilgi 2 beraberlikle tarihinin en kötü performansını çizdi.



- Derbiler sarı-lacivertliler adına adeta kabus oldu. Kadıköy'de çıkılan derbilerde Beşiktaş'a 4-3 ve Galatasaray'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanlarda da berabere kalınca ikili averajları yitirdi. Sezon sonunda Beşiktaş ve Galatasaray ile lig puan puana bitirse ikili averaj gücü rakiplerde olacak.



- Kadroda aranan istikrar sağlanamazken, özellikle forvet hattında sorun yaşandı. Samatta sezona iyi başlasa da gerisi gelmedi. Thiam attığı gollere rağmen ilk 11'de tutunamadı. Cisse ve Ademi'den hiç yarar sağlanamadı. Sadece Valencia ön plana çıksa da rakiplerdeki forvet gücü bulunamadı.



Gözler 6 maçta



Süper Lig'de artık son dönemece girilirken, Fenerbahçe'de gözler kalan 6 maça çevrildi. Rakiplerinin de maçlarını takip edecek sarı-lacivertliler, özellikle Galatasaray ile Beşiktaş'ın Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak olmasından dolayı fikstür avantajına sahip olacak. 3 maçını deplasmanda 3 maçını da içeride oynayacak Fenerbahçe sırasıyla şu rakiplerle karşılaşacak:



- Kasımpaşa

- Alanyaspor (D)

- BB Erzurum

- Ankaragücü (D)

- Sivasspor

- Kayserispor (D)



Zor rakipler



Fenerbahçe'de teknik heyet, kalan 6 hafta maçı masaya yatırdı. Her ne kadar derbi mücadelesi olmasa da ligde kalma mücadelesi veren rakiplerle maçlar olduğunun altı çizildi. Kasımpaşa, Ankaragücü, BB Erzurum ve Kayserispor'un ligde kalma yarışında olduğu anımsandı.



Alanyaspor ve Sivasspor'un da bu ligin iyi takımları olduğu vurgulandı.



Deplasman yetmedi



Erol Bulut döneminde Fenerbahçe'nin en iyi olduğu taraf deplasman maçlarıydı. Rekorlar kıran ve tarihe geçen Bulut'un dış saha karnesi zirve yarışında yeterli olmadı. Genç teknik adamın Fenerbahçe'deki kariyeri de deplasman karnesine karşın devam etmedi.



Sarı-lacivertliler Erol Bulut yönetiminde dış sahada 15 maçta sadece 1 yenilgi ve 2 beraberlik alırken toplamda 13 kez sahadan 3 puanla ayrıldı, 41 puanı hanesine yazdı.



İç saha yaktı



Sarı-lacivertli takım, lig yarışında son 6 hafta öncesi puan hesaplaması yaparken iç sahada kaçan puanlara özellikle üzülüyor. Tek tek maçlar incelendiğinde ligin alt sıralarında yer alan Gençlerbirliği başta olmak üzere Göztepe, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'a karşı alınan yenilgiler herkesi kahrediyor.



9 kişilik Hatayspor ve Antalyaspor karşısındaki beraberlikler de şanssızlık olarak yorumlanıyor. Ancak esas sıkıntı Beşiktaş ve Galatasaray'a iç sahada kaybedilmesi oldu.



