Fenerbahçe'de büyük merak: Kim kadroda olmayacak?

Fenerbahçe'de transfer döneminin sona ermesinin ardından kadroda 16 yabancının olması sebebiyle lig kadrosunda yer almayacak oyuncu merak konusu oldu.
TFF'nin belirlediği statüğü gereği 14 yabancı lig kadrosuna yazılabilirken, Fenerbahçe'de sezon başında da kadroya yazılmayan Luan Peres'in dışında hangi oyuncunun kadroda olmadığı henüz netleşmedi.
Joshua King veya Rodrigo Becao ikilisinden birinin kadroda yer almaması beklenirken, transfer döneminde takımdan ayrılması planlanan Ryan Kent de listeye yazılmaması muhtemel adaylardan biri.
GEÇİCİ LİSTE VERİLDİ
TFF'ye verilecek yabancı listesinin pazartesi günü verilecek olmasından dolayı sarı-lacivertli ekip Alanyaspor maçında yabancı listesine, Afrika Kupası'nda olan Bright Osayi-Samuel'i yazmadı.
Sarı-lacivertli ekip, Osayi-Samuel'in takıma dahil olmasından sonra King, Becao veya Kent üçlüsünden birini kadroya yazmayacak.
TFF'nin belirlediği statüğü gereği 14 yabancı lig kadrosuna yazılabilirken, Fenerbahçe'de sezon başında da kadroya yazılmayan Luan Peres'in dışında hangi oyuncunun kadroda olmadığı henüz netleşmedi.
Joshua King veya Rodrigo Becao ikilisinden birinin kadroda yer almaması beklenirken, transfer döneminde takımdan ayrılması planlanan Ryan Kent de listeye yazılmaması muhtemel adaylardan biri.
GEÇİCİ LİSTE VERİLDİ
TFF'ye verilecek yabancı listesinin pazartesi günü verilecek olmasından dolayı sarı-lacivertli ekip Alanyaspor maçında yabancı listesine, Afrika Kupası'nda olan Bright Osayi-Samuel'i yazmadı.
Sarı-lacivertli ekip, Osayi-Samuel'in takıma dahil olmasından sonra King, Becao veya Kent üçlüsünden birini kadroya yazmayacak.