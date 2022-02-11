Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı: Hücumda perişan!

Kayserispor maçında kaçırdığı gol pozisyonlarıyla eleştirilen Fenerbahçe 'nin golcüsü Berisha'nın Comparisonator verilerine göre ligdeki istatistikleri şu şekilde;



- Maç başına çektiği 2.7 şut ile ligdeki 32 santrfor arasında 9. sırada. Maç başına verdiği 1 şut pasıyla da 5. sırada yer alıyor.



- Maç başına çektiği şut sayısına rağmen (2.7) bunların 0.8'inde isabet buldu. Maç başına ürettiği 0.29 gol beklentisi (xG) ile ligdeki 32 santrfor arasında 8. sırada yer aldı.



- Maç başına yaptığı 2.25 araya girme ile santraforlar arasında 3. sıradayken, maç başına yaptığı 0.8 rakip sahada top kazanım istatistiğiyle de santrfor arasında 5. sırada.



- Maç başına verdiği 0.9 başarılı anahtar pas ile ligdeki santraforlar arasında ilk sırada.



- Maç başına kazandığı 1.58 hava topu ile 32 santrfor arasında 26.sıradayken, 3.83 kazanılan ofansif bire birlerle ile ise ancak 29. olabildi.



BERISHA'NIN BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO



Berisha'nın 2025 yılının Haziran ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre; F.Bahçe, Berisha'nın bonservisi için Salzburg'a 5 milyon euro ödedi.



23 yaşındaki forvetin yıllık ücreti ise 1.5 milyon euro. Berisha bu sezon 9'u ilk 11 olmak üzere ligde çıktığı 13 maçta 3 gol 1 asis yaptı.





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