Fenerbahçe'de büyük dönüşüm!

Bu sezon 16'da 16 yaparak iki kulvarda zirveye oturan Fenerbahçe adım adım büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Önceki yılların aksine kadro kalitesini çok yukarıya çıkaran sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ın dengeli oyun felsefesiyle kısa sürede çok önemli mesafe kat etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de büyük dönüşüm!
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11 Ekim 2023 12:28
Fenerbahçe bu sezon iki kulvarda çıktığı tüm maçları kazanarak 16'da 16 yaptı. Bu sonuçların yanı sıra oynanan futbol ve takımın bütünlüğü de taraftarları özlenen şampiyonluk için bir hayli umutlandırdı.

Şu ana kadar elde edilen başarıda bu sezon büyük bir değişim ve dönüşüm içine girilmesi önemli rol oynadı. Bunların en başında da kaliteli kadro geliyor. Başkan Ali Koç göreve geldiğinde ilk olarak yaş ve maaş başta olmak üzere birçok kriter getirmişti. Ekonomik olarak bu kararlar fayda sağlasa da saha içinde kalite eksikliği söz konusu oluyordu. Başkan Koç bu sezon itibariyle ilk geldiği yılların aksine tamamen kalite odaklı bir takımın yaratılmasını sağladı.



37 yaşındaki Dzeko'dan sonra 34 yaşındaki Tadic transfer edildi ve önemli ücretler verildi. Önceki transfer prensiplerinin aksine hareket edilse de kısa vadede gelen başarı bu iki ismin liderliğinde elde edildi. Sarı-lacivertlilerin bir diğer başarısı da listesinin ilk sırasındaki isimleri alması oldu. Livakovic, Becao, Fred, Szymanski ve Dzeko liste başı oyunculardı. Tadic bir fırsat transferi olarak ortaya çıktı ve yönetim hızlı hareket ederek bu işi de hemen bitirdi. Sarı-lacivertlilerin isteyip de alamadığı tek isim Milan'da forma giyen Rade Krunic oldu.

YOĞUN MESAİSİNİN KARŞILIĞINI ALDI

Başarıdaki bir diğer önemli faktör de İsmail Kartal'ın göreve getirilmesiydi. Her çalıştığı dönemde fark yaratan başarılı teknik adam dengeli bir oyun tarzı ile macera aramadan sonuç almayı başardı. Samandıra'da yaşayan ve bu süreçte evine çok az giden Kartal yoğun mesaisinin karşılığını aldı. 

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