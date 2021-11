Fenerbahçe'de büyük bekleyiş: Kadro dizilişi

Ligde peş peşe gelen kötü sonuçların ardından 3-4-3 sistemiyle ağır eleştiriler alan Vitor Pereira'nın Galatasaray derbisinde sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı camiada en çok merak edilen konuların başında geliyor. Oyuncuların milli takımlarda bulunması nedeniyle idmanlarda diziliş ve taktik çalışamayan Pereira ve ekibinin perşembe dönecek futbolcuların katılımıyla yapılacak antrenmanlarda sahaya süreceği kadronun ve taktik anlayışının belirlenmesi bekleniyor.Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın, "Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Galatasaray derbisinde takımı Ali Koç'a göre mi dizecek?" başlıklı haberine göre; Yardımcılarıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Galatasaray maçlarını izleyen, rakibi nasıl durduracağını, zaaflarını masaya yatıran Portekizli ekibin bu çalışmaları oyuncuların milli takımlardan döneceği güne kadar sürdürmesi bekleniyor. Vitor Pereira'nın derbide 3-4-2-1 veya 4-3-2-1'den birini perşembe gününden itibaren takıma ezberletmeye başlaması bekleniyor. Her iki taktik anlayışında da tek forvet oynaması beklenen Pereira; Rossi, Berisha veya Serdar Dursun'dan birine bu bölgede şans verecek.Galatasaray karşısında Jose Sosa ve Mesut Özil'li bir 11'le çıkması beklenen Pereira'nın Mert Hakan ve İrfan Can de derbiye ayrı bir motivasyon ve hırsla hazırlanmalarından memnun olduğu da öğrenildiBu sezon henüz derbi oynamayan Vitor Pereira, 2015-16 sezonunda sadece 1 derbiden zaferle ayrıldı. Beşiktaş'a deplasmanda 3-2 kaybeden Portekizli teknik adam rövanşta Kadıköy'de 2-0 kazanmıştı. G.Saray'a karşı ise Kadıköy'de 1-1, deplasmanda 0-0 beraberlikler elde eden Pereira, Antalya'da oynanan kupa finalinde ise Galatasaray'a 1-0 yenilerek kupayı ezeli rakibine kaptırmıştı.