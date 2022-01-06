Fenerbahçe'de Burak ve Muhammed'e talipler var

Fenerbahçe'de forma giyen Burak Kapacak ve Muhammed Gümüşkaya'ya Süper Lig'den talipler çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Burak ve Muhammed'e talipler var
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06 Ocak 2022 11:02
Fenerbahçe'nin genç yetenekleri Burak Kapacak ve Muhammed Gümüşkaya'ya Süper Lig'den talipler var.

Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de sadece son kupa maçında Afyon'a karşı görev alabilen Burak için Göztepe istekli. Muhammed için ise Giresunspor'un ilgisi var.

YÖNETİM TEKLİFLERİ ASKIYA ALDI

Ancak yönetim, her iki oyuncu için gelen kiralama tekliflerini askıya almış durumda. Sarı-Lacivertliler, takımın iki genç yıldızı için kararı yeni gelecek teknik adamın vermesini istiyor. Bu nedenle talip olan takımlara, "Biraz bekleyin" mesajı gönderildi.




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