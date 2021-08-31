Fenerbahçe'de Burak Kapacak üzüntüsü

Yeni transfer Burak Kapacak, halen daha resmi bir maçta Fenerbahçe forması giymedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Burak Kapacak üzüntüsü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2021 08:36
Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Burak Kapacak, halen daha resmi bir maçta Fenerbahçe forması giymedi.

Henüz lisansı çıkarılmayan 21 yaşındaki futbolcu, milli takım arasından sonra kadroya girmeyi istiyor.

Transfer meselelerini çözer çözmez Burak'a lisans çıkaracak Fenerbahçe'de genç oyuncu, Helsinki, Antalyaspor ve Altay karşılaşmalarını kaçırdı.

Sarı-lacivertli taraftarlara Burak Kapacak'ın performansını merak ediyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.