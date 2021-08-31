Fenerbahçe'de Burak Kapacak üzüntüsü

Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Burak Kapacak, halen daha resmi bir maçta Fenerbahçe forması giymedi.



Henüz lisansı çıkarılmayan 21 yaşındaki futbolcu, milli takım arasından sonra kadroya girmeyi istiyor.



Transfer meselelerini çözer çözmez Burak'a lisans çıkaracak Fenerbahçe'de genç oyuncu, Helsinki, Antalyaspor ve Altay karşılaşmalarını kaçırdı.



Sarı-lacivertli taraftarlara Burak Kapacak'ın performansını merak ediyor.



