Fenerbahçe'de Burak Kapacak pes etmiyor!

Fenerbahçe'de taraftarların izlemeyi en çok merak ettiği isimlerden biri şüphesiz ki 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak. Sarı lacivertliler, Bordeaux'a transfer olması beklenen genç futbolcu için son anda devreye girmiş ve imzayı attırmıştı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Burak Kapacak imzayı atmasına karşın uzun bir süre Fenerbahçe forması giyememişti. Süper Lig devi, TFF'nin finansal fair play kuralları nedeniyle oyuncuya lisans çıkartamamıştı.
Geçen bur süre zarfından Fenerbahçeli taraftarlar, Burak Kapacak'ı izlemek için özellikle sosyal medyada gündem oluşturmuş ve oyuncunun durumunu merak etmeye başlamıştı. Konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vitor Pereira, "Bazı oyuncularımızın biraz süreye ihtiyacı var. Burak Kapacak çok genç, teknik anlamda çok kaliteli bir isim. Kendisi 2. Lig'den geldi ve onun biraz zamana ihtiyacı var. Taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman ve nasıl savunma yapması, ne zaman ve nasıl atak yapması gerektiğine dair zamana ihtiyacı var. Ben bir oyuncuya anlatmak istediğim şeyleri tam olarak anlatamadan sahaya sürmek istemiyorum. Oynadığımız yüksek ritimli, presli oyunu oynayabilmek için rotasyona ihtiyacımız var. Rotasyon olmadan bu tempoyu devamlı olarak sürdürebilmemiz mümkün değil. Futbolcular makine değil, insan. Bu yoğunluğu korumak için rotasyon gerekiyor. Önceki maçlarda aslında elimde çok fazla çözümüm yoktu. Daha fazla çözümüm olsaydı elimde tabii ki diğer oyunculara da şans vermek isterdim. Bütün oyuncularımı aynı gemi içerisinde tutabilmek istiyorum. Bütün oyuncularım benim için öenmli, buradan onlara vermek istediğim mesaj bu." demişti.
BURAK PES ETMİYOR!
Pereira'nın bu konuşmasının ardından bir hayli hırslı olduğu aktarılan Burak Kapacak'ın, pes etmediği ifade edildi.
İDMANLARDA YOĞUN ÇALIŞIYOR
21 yaşındaki kanat oyuncusunun, hocasının gözüne girebilmek için var gücüyle çalıştığı, antrenmanlarda estra işler yaptığı belirtiliyor. Öte yandan Pereira'nın da Burak'ın antrenmanlardaki bu görüntüsünü beğendiği ve kendisini takdir ettiği aktarılıyor.
Öte yandan Burak Kapacak'ın, Pereira'nın kendisine forma şansı vermesi halinde bırakmayacağı ve hedefinin Fenerbahçe'de kalıcı olmak olduğu dile getiriliyor.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Burak Kapacak imzayı atmasına karşın uzun bir süre Fenerbahçe forması giyememişti. Süper Lig devi, TFF'nin finansal fair play kuralları nedeniyle oyuncuya lisans çıkartamamıştı.
Geçen bur süre zarfından Fenerbahçeli taraftarlar, Burak Kapacak'ı izlemek için özellikle sosyal medyada gündem oluşturmuş ve oyuncunun durumunu merak etmeye başlamıştı. Konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vitor Pereira, "Bazı oyuncularımızın biraz süreye ihtiyacı var. Burak Kapacak çok genç, teknik anlamda çok kaliteli bir isim. Kendisi 2. Lig'den geldi ve onun biraz zamana ihtiyacı var. Taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman ve nasıl savunma yapması, ne zaman ve nasıl atak yapması gerektiğine dair zamana ihtiyacı var. Ben bir oyuncuya anlatmak istediğim şeyleri tam olarak anlatamadan sahaya sürmek istemiyorum. Oynadığımız yüksek ritimli, presli oyunu oynayabilmek için rotasyona ihtiyacımız var. Rotasyon olmadan bu tempoyu devamlı olarak sürdürebilmemiz mümkün değil. Futbolcular makine değil, insan. Bu yoğunluğu korumak için rotasyon gerekiyor. Önceki maçlarda aslında elimde çok fazla çözümüm yoktu. Daha fazla çözümüm olsaydı elimde tabii ki diğer oyunculara da şans vermek isterdim. Bütün oyuncularımı aynı gemi içerisinde tutabilmek istiyorum. Bütün oyuncularım benim için öenmli, buradan onlara vermek istediğim mesaj bu." demişti.
BURAK PES ETMİYOR!
Pereira'nın bu konuşmasının ardından bir hayli hırslı olduğu aktarılan Burak Kapacak'ın, pes etmediği ifade edildi.
İDMANLARDA YOĞUN ÇALIŞIYOR
21 yaşındaki kanat oyuncusunun, hocasının gözüne girebilmek için var gücüyle çalıştığı, antrenmanlarda estra işler yaptığı belirtiliyor. Öte yandan Pereira'nın da Burak'ın antrenmanlardaki bu görüntüsünü beğendiği ve kendisini takdir ettiği aktarılıyor.
Öte yandan Burak Kapacak'ın, Pereira'nın kendisine forma şansı vermesi halinde bırakmayacağı ve hedefinin Fenerbahçe'de kalıcı olmak olduğu dile getiriliyor.