Fenerbahçe'de Burak Kapacak pes etmiyor!

Fenerbahçe'de taraftarların izlemeyi en çok merak ettiği isimlerden biri şüphesiz ki 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak. Sarı lacivertliler, Bordeaux'a transfer olması beklenen genç futbolcu için son anda devreye girmiş ve imzayı attırmıştı.Yaşanan bu gelişmenin ardından Burak Kapacak imzayı atmasına karşın uzun bir süre Fenerbahçe forması giyememişti. Süper Lig devi, TFF'nin finansal fair play kuralları nedeniyle oyuncuya lisans çıkartamamıştı.Geçen bur süre zarfından Fenerbahçeli taraftarlar, Burak Kapacak'ı izlemek için özellikle sosyal medyada gündem oluşturmuş ve oyuncunun durumunu merak etmeye başlamıştı. Konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vitor Pereira, "demişti.Pereira'nın bu konuşmasının ardından bir hayli hırslı olduğu aktarılan Burak Kapacak'ın, pes etmediği ifade edildi.21 yaşındaki kanat oyuncusunun, hocasının gözüne girebilmek için var gücüyle çalıştığı, antrenmanlarda estra işler yaptığı belirtiliyor. Öte yandan Pereira'nın da Burak'ın antrenmanlardaki bu görüntüsünü beğendiği ve kendisini takdir ettiği aktarılıyor.Öte yandan Burak Kapacak'ın, Pereira'nın kendisine forma şansı vermesi halinde bırakmayacağı ve hedefinin Fenerbahçe'de kalıcı olmak olduğu dile getiriliyor.