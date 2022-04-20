Fenerbahçe'de Burak Kapacak mest etti

Burak Kapacak, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda bir türlü hocalarının gözüne giremedi. 22 yaşındaki oyuncu ligde toplam 13 dakika, kupada ise 45 dakika süre buldu. İsmail Kartal'ın Shakhtar Donetsk maçında 11'de görev verdiği genç oyuncu, sahanın en iyilerinden biri oldu.



Burak Kapacak, Valencia ve Berisha'ya iki harika pas verse de arkadaşları bunları değerlendiremedi. Burak, 72. dakikada hafif sakatlık yaşayınca kenara geldi.





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