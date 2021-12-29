Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Burak Kapacak, bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11'de görev aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk kez 11'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2021 19:59
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

Sarı - lacivertlilerde teknik sorumlu Zeki Murat Göle, karşılaşmanın 11'inde birçok değişikliğe gitti.

Kalede Berke Özer'i görevlendiren Göle, defans dörtlüsünü Nazım Sangare, Attila Szalai, Marcel Tisserand ve Burak Kapacak'tan oluşturdu.

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan itibaren hiç süre alamayan Burak Kapacak, ilk kez bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu.

Orta saha ikilisinde Miguel Crespo ve Max Meyer yer alırken hücum hattının sağında Rossi, solunda Muhammed, forvet arkasında Pelkas ve ileri uçta Enner Valencia görev aldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.