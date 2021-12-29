Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk kez 11'de

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Afjet Afyonspor'u konuk edecek.



Sarı - lacivertlilerde teknik sorumlu Zeki Murat Göle, karşılaşmanın 11'inde birçok değişikliğe gitti.



Kalede Berke Özer'i görevlendiren Göle, defans dörtlüsünü Nazım Sangare, Attila Szalai, Marcel Tisserand ve Burak Kapacak'tan oluşturdu.



Fenerbahçe'ye transfer olduğundan itibaren hiç süre alamayan Burak Kapacak, ilk kez bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu.



Orta saha ikilisinde Miguel Crespo ve Max Meyer yer alırken hücum hattının sağında Rossi, solunda Muhammed, forvet arkasında Pelkas ve ileri uçta Enner Valencia görev aldı.





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