Fenerbahçe'de Burak Kapacak beklentilerin altında kaldı

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan 1 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Burak Kapacak beklentilerin altında kaldı.



Sarı Lacivertli kulüp, Bursaspor'un genç yeteneği Burak Kapacak için ani bir transfer operasyonu yapmıştı. 21 yaşındaki oyuncu Fransız ekibi Bordeaux'ya gidecekken, Sarı-Lacivertliler devreye girmiş ve 1 milyon 350 bin Euro (Yaklaşık 15 milyon TL) bonservis bedeli ödeyerek işi bitirmişti. Ancak Burak, bu sezon hiçbir maçta forma şansı bulamadı. Genç oyuncu, UEFA'ya bildirilen kadroda da yer almadı.



21 yaşındaki kanat oyuncusu, Süper Lig'de ilk 3 hafta lisansı çıkmadığı için görev yapamazken, sonraki 5 maçta kulübede oturdu, son 2 karşılaşmada ise kadroya alınmadı.





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