Fenerbahçe'de bugün Ali Koç konuşacak

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç bugün gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de bugün Ali Koç konuşacak
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11 Kasım 2021 08:13
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç bugün konuşacak. FBTV'de saat 16.00'da camianın karşısına çıkacak olan Ali Koç gündemi değerlendirecek.

Başkanın başta Vitor Pereira'nın geleceği ve takımın performansıyla ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt vermesi bekleniyor.

Ali Koç'un ayrıca taraftarların, Kadıköy'deki son iki karşılaşmada yaptıkları 'yönetim istifa' tezahüratları, bazı oyuncuların Vitor Pereira'dan memnun olmadığı iddiaları ve olağanüstü kongre konusunda görüşlerini dile getireceği ifade edildi.


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