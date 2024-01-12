Fenerbahçe'de bu kez ayrılık zamanı: Joshua King

Fenerbahçe yönetimi, kadroda düşünülmeyen Joshua King'in talipleri olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de bu kez ayrılık zamanı: Joshua King
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12 Ocak 2024 14:50
Son güncelleme 12 Ocak 2024 15:08
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık kararı alındı.

Sarı lacivertliler, Bonucci'yi resmen açıklarken, orta saha için de Krunic'i renklerine bağladı.

Öte yandan Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanacak. Sarı lacivertli takım için flaş bir haber geldi.

Fenerbahçe yönetimi, kadroda düşünülmeyen Joshua King'e kendisine takım bulmasını istedi. Norveçli oyuncuya da tekliflerin olduğu öğrenildi.

Oyuncunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe, King'in bölgesi için takıma doğrudan etki edecek yeni bir transfer yapacak.

Fenerbahçe'ye Watford'dan 2022 yılında transfer olan King, sarı lacivertli formayla 45 maça çıktı ve 11 gol, 7 asist yaptı.

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