Fenerbahçe'de Bonucci'ye yaş engeli

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal, yeni transfer Leonardo Bonucci'yi hazır olmasına rağmen Ankaragücü maçında riske etmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Bonucci'ye yaş engeli
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29 Ocak 2024 09:12
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yeni transfer Leonardo Bonucci'yi hazır olmasına rağmen Ankaragücü'ne karşı riske etmedi.

Yüksek yaşını da hesaba katan tecrübeli çalıştırıcı, İtalyan stoperin tam olarak formuna kavuştuktan sonra görev almasını istiyor.

36 yaşındaki futbolcu, idmanda bir sakatlık yaşamış ve bir önceki maç olan Başakşehir karşısında kadrodan çıkarılmıştı. Bonucci'nin yerine ise Serdar Aziz maça 11'de başladı.

İRFAN CAN KADRODA YER ALMADI

Bu arada yedek kaleci İrfan Can Eğribayat, gribal enfeksiyonu sebebiyle Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı. Yedek kulübesinde 18 yaşındaki Furkan Onur Akyüz oturdu. 

 
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