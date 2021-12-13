Fenerbahçe'de biyonik adam: Kim Min Jae

Fenerbahçe'nin bu sezonki flaş transferi Kim Min Jae adeta biyonik adam gibi oldu.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Fenerbahçe'de biyonik adam: Kim Min Jae
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2021 08:31
Ligin 3. haftasıyla beraber Fenerbahçe'ye katılan Kim Min Jae, Vitor Pereira tarafından en fazla forma verilen isim olmayı başardı.

24 yaşındaki stoper, ligde 13 resmi maçta sahada yer alırken, Avrupa Ligi'nde de 6 maçın tamamında forma giydi. Bu arada Güney Kore Milli Takımı'nda da 4 resmi maçta oynayan Kim, seyahatler, maçlar ve antrenmanlar derken neredeyse tatili unuttu.

Bu sezon Fenerbahçe'de 19 maçta forma giyen ve bin 617 dakika süre alan Kim Min Jae, takımda en fazla oynayarak ilk sıraya çıktı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.