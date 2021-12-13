Fenerbahçe'de biyonik adam: Kim Min Jae

Ligin 3. haftasıyla beraber Fenerbahçe'ye katılan Kim Min Jae, Vitor Pereira tarafından en fazla forma verilen isim olmayı başardı.



24 yaşındaki stoper, ligde 13 resmi maçta sahada yer alırken, Avrupa Ligi'nde de 6 maçın tamamında forma giydi. Bu arada Güney Kore Milli Takımı'nda da 4 resmi maçta oynayan Kim, seyahatler, maçlar ve antrenmanlar derken neredeyse tatili unuttu.



Bu sezon Fenerbahçe'de 19 maçta forma giyen ve bin 617 dakika süre alan Kim Min Jae, takımda en fazla oynayarak ilk sıraya çıktı.





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