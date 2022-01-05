Fenerbahçe'de bitmeyen senfoni

Teknik direktörünü arayan Fenerbahçe'de belirsizlik devam ediyor. 10 Ocak Pazartesi Adana Demirspor'la sahasında karşılaşacak ve ligin ikinci yarısına başlayacak sarı-lacivertliler henüz hocasını bulamadı.



Ali Koç'un 3.5 yıllık başkanlık döneminde kalıcı bir futbol düzeni zaten kurulamadı. Gelinen noktada da bir kez daha başa dönüldü.



Yeniden hoca arayışında olan sarı-lacivertliler, mecburen bir silbaştana daha hazırlanıyor. 3.5 yılda 63 transfer yapan yönetim, bir transfer operasyonuna daha başlayacak.



Gustavo ve Meyer'le yolların ayrılması düşünülüyor



Zira yeni gelecek hocanın talepleri, kadrodaki mevcut eksikler, yabancı kontenjanın dolu olması gibi faktörler de bu silbaştanı adeta zorunlu kılıyor. Özellikle forvet hattına takviyeler planlanıyor. Orta sahada da yüksek maaşlı Luiz Gustavo ve verim alınamayan Max Meyer gibi yabancı isimlerle yolların ayrılması düşünülüyor. Sağ ve sol beklere de takviyeler gelebileceği



20 Aralık'ta resmen görevden ayrılan Vitor Pereira'nın sonrasında henüz hocasını bulamayan Fenerbahçe, şu anda Zeki Murat Göle yönetiminde antrenmanları yapıyor. Ali Koç'un başkanlık süresince toplamda 350 gün kulüpte teknik direktörsüz geçildi. Hocasız devam edilmesi hem takımın geleceğini hem oyuncuların mevcut durumunu hem de transfer çalışmalarını belirsizliğe itiyor.



Yine aynısı oldu



Fenerbahçe'de aynı durum yine yaşandı. 2021-22 sezonu başında takım hazırlıklarına teknik direktörsüz başladı. Dereağzı'nda o dönemde kulüpte olan antrenör Volkan Demirel idaresinde çalışmalar yapıldı, ardından Pereira geldi. Şimdi de sezonun ikinci yarısı öncesinde yine Fenerbahçe'de bir hoca bulunmuyor. Takım hazırlıklarını antrenör Zeki Murat Göle ile devam ettiriyor.



Jorge Jesus karar vermedi



Hoca adayları arasında yer alan Jorge Jesus'u Fenerbahçe kadar Brezilya'nın Atletico Mineiro kulübü de istiyor. Brezilya basınındaki haberlerde, Jorge Jesus'un halen daha Atletico Mineiro'ya cevap vermediği ve kararsız olduğu kaydedildi. Atletico Mineiro'nun 67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcıdan olumsuz bir geri dönüş almaktan çekindiği bildirildi. Jorge Jesus'un henüz kesin bir karar almadığı dile getirildi.



Aday çok sonuç yok



Sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışı sürüyor. Vitor Pereira'nın resmi olarak görevinden ayrılmasının üstünden tam 16 gün geçti. 2 haftadan fazla bir sürede hoca bulunamadı. Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic gibi isimler bu süreçte ön plana çıktı. Ayrıca İsmail Kartal gibi camiayı iyi tanıyan bir isim de konuşuldu. Fakat şu ana kadar resmi bir açıklama ya da karar alınmadı.





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