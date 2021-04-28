Fenerbahçe'de birlik kampı

Emre Belözoğlu'nun gelişiyle müthiş bir çıkış yakalayan ve Erol Bulut dönemine küllenen şampiyonluk umutları yeniden alevlenen Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor maçı öncesi inzivaya çekildi. Bir gün önceden Antalya'ya giden ve burada kampa giren sarı lacivertliler, iki gün boyunca hem maça hem de şampiyonluk yarışına odaklanacak. Enerjisi, hırsı ve taktiksel başarısıyla takımın yükselişinde büyük rol oynayan teknik direktör Emre Belözoğlu, ameliyat geçiren Altay Bayındır, uzun süredir takımda olmayan Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar dışındaki oyuncuları kampa götürdü.



Mesut da kafilede



Belözoğlu, sakatlığı bulunan Nazım Sangare ve cezalı olan İrfan Can Kahveci'yi de kafileye dâhil etti. Ayrıca uzun süredir takımdan ayrı kalan Mesut Özil de kamp kadrosunda yer aldı. İyileştikten sonra son iki maçta kadroda olmayan Mesut Özil'in, Alanyaspor maçında oyunun gidişatına göre forma giyebileceği belirtildi. Mesut, maç kadrosuna alınması durumunda 57 gün sonra sahalara dönmüş olacak. Fenerbahçe'nin kalabalık bir kadroyla kampa girmesi takımdaki kenetlenmenin bir işareti olarak gösterilirken Belözoğlu, oyuncularına rakip analizlerini gösterecek.



Keyifler yerinde



F.Bahçe kafilesi, dün öğle saatlerinde Antalya'ya vardı.. Belek'te kalacak olan sarı lacivertliler iki gün boyunca burada çalıştıktan sonra maç günü Alanya'ya geçecek. Teknik Direktör Emre Belözoğlu, havaalanında kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocukları sevdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.



