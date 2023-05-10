Fenerbahçe'de bir yıldızın kayışı: Attila Szalai

Fenerbahçe'de Macar stoper Attila Szalai'nin formsuz görüntüsü dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de bir yıldızın kayışı: Attila Szalai
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10 Mayıs 2023 09:15
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai her sezon sonu kritik maçlarda yaptığı hatalarla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz yıllarda bir Sivasspor maçında ıskaladığı topla puan kaybına sebep olan Macar savunma oyuncusu, bu sezon da Giresunspor karşısında kritik bir hata yaptı.

Bir dönem 20 milyon euroluk teklifler alıyordu ancak artık onun için bu teklifler de gelmemeye başladı.

 
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