Fenerbahçe'de bir veda daha

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Beko, Tonye Jekiri'ye veda ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de bir veda daha
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14 Temmuz 2023 20:24
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Beko'dan ayrılık mesajı geldi.

Fenerbahçe, Tonye Jekiri'yle yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe Beko'nun yayınladığı mesaj:

"Tonye Jekiri'ye teşekkürlerimizle!

Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Tonye Jekiri ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Tonye Jekiri'ye teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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