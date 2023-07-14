Fenerbahçe'de bir veda daha

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Beko'dan ayrılık mesajı geldi.
Fenerbahçe, Tonye Jekiri'yle yollarını ayırdığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe Beko'nun yayınladığı mesaj:
"Tonye Jekiri'ye teşekkürlerimizle!
Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Tonye Jekiri ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Tonye Jekiri'ye teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, Tonye Jekiri'yle yollarını ayırdığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe Beko'nun yayınladığı mesaj:
"Tonye Jekiri'ye teşekkürlerimizle!
Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Tonye Jekiri ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Tonye Jekiri'ye teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.