Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Pierre

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 19 Ocak Cuma günü oynanan Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Dyshawn Pierre'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."
SAHALARDAN 1.5-2 AY UZAK KALACAK
Dyshawn Pierre'in 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 19 Ocak Cuma günü oynanan Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Dyshawn Pierre'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."
SAHALARDAN 1.5-2 AY UZAK KALACAK
Dyshawn Pierre'in 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.