Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Pierre

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas maçında sakatlanan Dyshawn Pierre'in durumunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Pierre
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22 Ocak 2024 14:50
Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 19 Ocak Cuma günü oynanan Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Dyshawn Pierre'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

SAHALARDAN 1.5-2 AY UZAK KALACAK

Dyshawn Pierre'in 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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