Fenerbahçe'de bir sakatlık daha yaşandı. Sarı-lacivertli takımın ikinci kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın adalesinde yırtık tespit edildi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; genç eldivenin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de ikinci kaleci olarak yedek kulübesinde Ertuğrul Çetin görev bekleyecek.



Sezon başında Göztepe'den kiralanan İrfan Can, henüz Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta forma şansı bulamadı.





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