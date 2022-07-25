Fenerbahçe'de bir Luiz Gustavo geçti

Al Nassr'a transfer olan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcuFenerbahçe'de geçirdiği 3 sezon da inişli çıkışlı bir grafik çizdi."Ne Brezilyalılar gördü Fenerbahçe camiası. Aurelio'su, Baroni'si, Edu'su, Deivid'i hep güzel anıldı. Vederson bile kötü değildi, Jailson eleştirilere rağmen 4,5 milyon euro kazandırdı giderken. Washington'un golleri hâlâ özlenirken, Roberto Carlos unutulmayacak arasına girmekte zorlanmadı. Giuliano 15 gol, 6 asistlik performansıyla alkışlandı. Pek tabii ki, heykeli dikilen Alex'in yeri hepsinden ayrı. Ama dünya yıldızı unvanıyla gelen, 6 milyon euro bonservis parası ödenen Luiz Gustavo, yıllık 4 milyon euro ücret alıyordu." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe ile imzaladığı 4 yıllık sözleşmenin bitmesine bir sene kala Türkiye'ye veda eden Luiz Gustavo'nun bonservisiyle birlikte 15 milyon avroyu aşan bir maliyeti oldu. Alacaklarına karşılık bonservisini alan sambacı mali açıdan bir getiri sağlamazken, sportif performansı da hayal kırıklığı oldu. Yine de sarı lacivertliler, hem yabancı kontenjanında yer açıldığı hem de 4 milyon avroluk ücretten kurtulduğu için şükreder durumda. Takımın en çok kazananı Gustavo'nun dışında Mesut Özil (3 milyon euro ) ve Sosa'nın (2.5 milyon euro ) vedasıyla sarı lacivertliler önemli bir yükten kurtuldu.