Fenerbahçe'de bir İsmail Kartal eseri!

Fenerbahçe'nin ligde yakaladığı başarı artarak devam ediyor. İsmail Kartal yönetiminde son 11 lig maçında 10 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor.



Özellikle teknik heyetin kısa sürede ortaya koyduğu etki esas takdir edilen konu oluyor. Fenerbahçe'deki ikinci dönemini yaşayan teknik direktör İsmail Kartal, birçok alanda yaptığı doğru hamlelerle bu başarılı çıkışta başrolü oynuyor.



Futbolcuların gelişimi, Kadıköy'ün tekrar rakipler için zor bir deplasman olması ve yeniden her maç kapalı gişe oynamasında İsmail Kartal'ın imzası çok net görülüyor.



Özellikle takımın yeniden ayağa kalkması en bariz gelişim olarak öne çıktı. Vitor Pereira ile 17 lig maçına çıkan futbolcularla İsmail Kartal'la beraber 15 lig maçında forma giyen oyuncuların performansı ciddi anlamda gelişti. Rakamlara da yansıyan bu görüntü ile İsmail Kartal'ın her şeyden önce futbolcuları kazandığı anlaşıldı.



Pereira'lı dönem ve İsmail Kartal'lı dönemde futbolcuların Süper Lig'deki rakamları:



İsmail Kartal 15 maç



Serdar Dursun: 8 gol-2 asist

Diego Rossi: 3 gol-3 asist

Miha Zajc: 6 gol-1 asist

Mert Hakan: 7 asist

Arda Güler: 3 gol-2 asist



Vitor Pereira 17 maç



Serdar Dursun: 5 gol-1 asist

Diego Rossi: 2 gol-5 asist

Miha Zajc: 3 gol

Arda Güler: 1 asist

Mert Hakan: -



Kadıköy uyandı



Takımın arka arkaya aldığı başarılı sonuçların ardından Fenerbahçe'de taraftarlar takıma sahip çıktı. Uzun bir aradan sonra Kadıköy'de maçlar kapalı gişe oynanmaya başlandı. Sırasıyla iç sahada oynanan Trabzonspor, Konyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Gaziantep maçlarında taraftar ortalaması 42 bini buldu.



2.36 puan ortalaması



İsmail Kartal'ın yakaladığı başarı birçok istatistiğe yansımış durumda. Sarı-lacivertli takımın başında 15 lig maçında 11 galibiyet 1 yenilgi ve 3 beraberlik alan Kartal, 36 puan topladı, 2.36'lık puan ortalaması tutturdu.



Vitor Pereira döneminde ise 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 yenilgi, 5 beraberlik alan Fenerbahçe 29 puan topladı. Vitor Pereira, 1.65'lik puan ortalaması elde etti.



İsmail Kartal'lı takım 36 gol atıp 10 gol yerken, Vitor Pereira döneminde 28 gol atıldı 20 gol yendi.



Göle ile 3 maç



Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ile Vjtor Pereira dönemi arasında Zeki Murat Göle ile 3 lig maçına çıkıldı.



Bu süreçte Fenerbahçe 1 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Takım bu dönemde 5 puan yitirdi, 4 puan toplayabildi.



İkinci yarının lideri



Teknik direktör İsmail Kartal'la çıkışa geçen Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında 16 haftada 36 puan topladı ve ikinci yarının lideri oldu.



İsmail Kartal da görevde olduğu 15 haftada ligin en iyisi oldu.



