Fenerbahçe'de bir ilk: Dusan Tadic kulübede

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, bu sezon ilk kez bir lig maçıda ilk 11'de yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de bir ilk: Dusan Tadic kulübede
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10 Ocak 2024 19:28
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Dusan Tadic bu sezon ilk kez bir lig maçında ilk 11'de yer almıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kararıyla Konyaspor maçına başlayan ilk 11'de Dusan Tadic'in yerine Joshua King tercih edilirken, Dusan Tadic bu sezon ilk kez bir lig maçına yedek kulübesinde başlamış oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan Dusan Tadic, bu maçlarda 11 gol 8 asistlik performans gösterdi.

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