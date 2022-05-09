Fenerbahçe'de bir eksik daha: Mert Hakan cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a konuk olduğu maçta yaşanan gerginlik sonucu sarı kart gören Mert Hakan Yandaş, Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de bir eksik daha: Mert Hakan cezalı duruma düştü
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09 Mayıs 2022 10:27
Teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de performansı zirve yapan oyuncuların başında gelen Mert Hakan Yandaş, derbinin en dikkat çeken isimlerinden biriydi.

Mert Hakan, gördüğü sarı kartla Fatih Karagümrük maçı öncesi cezalı duruma düştü. Sahada adeta basmadık yer bırakmayan deneyimli futbolcu, gol yada asist katkısı yapamasa da İrfan Can Kahveci'nin etkisiz gözüktüğü mücadelede hücumda sorumluluğu aldı ve 90 dakika boyunca ataklarda başrolü oynadı.

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