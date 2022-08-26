Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Caulker

Fenerbahçe, Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Caulker
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26 Ağustos 2022 10:04
Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir.

Caulker'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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