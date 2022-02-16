Fenerbahçe'de Bielsa ile sıcak temas

Löw'ü liste başına alan ancak son dakika şoku yaşamak istemeyen Başkan Ali Koç sürpriz bir şekilde Bielsa ile de görüşme yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Bielsa ile sıcak temas
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16 Şubat 2022 10:27
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde Joachim Löw ismi, listenin en üstünde yer alırken Jorge Jesus ve Roger Schmidt de adaylar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi Ali Koç, son divan toplantısında "3 aday var, ikisiyle maaş pazarlığı seviyesine geçtik" bilgisini vermişti.

SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR

Bu iki ismin Löw ve Jesus olduğu kulislerde konuşuluyor. Flaş gelişme ise Marcelo Bielsa konusunda yaşandı… Sarı-lacivertlilerin, İngiltere'de Leeds United'ı çalıştıran ve bu sezon istediği performansı yakalayamayan Bielsa'nın şartlarını sorduğu öğrenildi. Arjantinli hocanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bielsa'nın eğer Leeds'ten ayrılırsa Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade ediliyor. Tüm bu gelişmeler, kulislerde "Ali Koç, Löw'ü bitireceğinden emin. Ancak geçen sezon yaşanan durum nedeniyle tedbir alıyor" şeklinde yorumlandı.

 

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