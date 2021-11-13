Fenerbahçe'de Berke Özer sevinci

Fenerbahçe'de ağrıları olan Berke Özer, yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Berke Özer sevinci
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13 Kasım 2021 11:11
Milli aranın ardından ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, Berke Özer'den iyi haber geldi.

Bel ağrıları dolayısıyla tedavi ile antrenman sürecini birlikte yürüten genç file bekçisi, önceki gün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. 21 yaşındaki kaleci, kısa süre içinde takımla tam süreli idmanlara başlayacak.

Berke'nin alternatifi ise 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin.


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