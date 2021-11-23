Fenerbahçe'de Berke Özer rüyasını yaşıyor

Dev derbide Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Berke Özer, bırakın derbi tecrübesini, bu sezon sadece 5 resmi maçta görev yapmıştı. Ancak başta Altay Bayındır ve Pereira olmak üzere birçok kişi, Berke Özer'le özel olarak konuşup güven aşıladı. 21 yaşındaki file bekçisi de NEF Stadı'nda unutamayacağı bir gece yaşadı.



Berke, 3 kritik kurtarışla maça damgasını vuran isimlerden biri oldu. Genç kaleci, 90 dakikanın ardında nmutluluk gözyaşları dökerken arkadaşlarına, "Adeta bir rüyadayım" diyerek duygularını dile getirdi.



