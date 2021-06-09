Fenerbahçe'de Berke Özer kararı!

Fenerbahçe'de yeni sezonda kalede değişim yaşanacak. Belçika'da Westerlo formasıyla başarılı iki sezon geçiren Berke Özer, tekliflere rağmen Sarı-Lacivertliler'de kalacak.



Altay Bayındır ve Berke Özer, eldivenler için rekabete girecek. Bu ikilinin arkasında ise altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin bekleyecek.



Sözleşmesi biten Harun Tekin ise 3 yıllık Fenerbahçe macerasının sonuna geldi. Tecrübeli kaleci, Antalya ile anlaşmak üzere. Ayrıca Oytun Özdoğan ile de yolların ayrılacağı öğrenildi.



