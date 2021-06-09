Fenerbahçe'de Berke Özer kararı!

Fenerbahçe'de yeni sezonda kalede değişim yaşanacak. Belçika'da Westerlo formasıyla başarılı iki sezon geçiren Berke Özer, tekliflere rağmen Sarı-Lacivertliler'de kalacak.
Altay Bayındır ve Berke Özer, eldivenler için rekabete girecek. Bu ikilinin arkasında ise altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin bekleyecek.
Sözleşmesi biten Harun Tekin ise 3 yıllık Fenerbahçe macerasının sonuna geldi. Tecrübeli kaleci, Antalya ile anlaşmak üzere. Ayrıca Oytun Özdoğan ile de yolların ayrılacağı öğrenildi.
Altay Bayındır ve Berke Özer, eldivenler için rekabete girecek. Bu ikilinin arkasında ise altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin bekleyecek.
Sözleşmesi biten Harun Tekin ise 3 yıllık Fenerbahçe macerasının sonuna geldi. Tecrübeli kaleci, Antalya ile anlaşmak üzere. Ayrıca Oytun Özdoğan ile de yolların ayrılacağı öğrenildi.