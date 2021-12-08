Fenerbahçe'de Berke Özer imzaya yakın

Fenerbahçe'nin çocukluk hayali olduğunu dile getiren Berke Özer'in imzaya yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Berke Özer imzaya yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2021 10:55
Berke Özer
Berke Özer
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin kaledeki gelecek umutlarından Berke Özer, sezon başında yönetimin yeni sözleşme talebine olumlu yanıt vermemişti.

Ancak Altay'ın sakatlığıyla şans bulup, kendini hem camiaya hem de taraftara ispat etmesi öz güvenini yerine getirdi.

Galatasaray derbisi sonrası, "Ben zaten 21 yıldır her maçta o kaledeyim" açıklamasıyla Fenerbahçe'nin çocukluk hayali olduğunu dile getiren 21 yaşındaki eldivenin imzaya yakın olduğu belirtildi.  

 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.