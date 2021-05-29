Fenerbahçe'de Berke Özer'e yeni sözleşme

Fenerbahçe Yönetimi, Berke Özer'e yoğunlaştı. Sarı-lacivertliler ile 1 yıl kontratı kalan genç kaleci için yönetimin yeni sözleşme önermeye hazırlandığı bildirildi.
21 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli olarak kadroda tutmak isteyen sarı lacivertliler, Altay Bayındır'ın muhtemel transferi sonrasında kaleyi Berke'ye emanet etmeyi planlıyor.
Son 2 sezonu Westerlo'da kiralık geçiren Berke, 46 maça çıktı ve performansıyla alkış aldı.
21 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli olarak kadroda tutmak isteyen sarı lacivertliler, Altay Bayındır'ın muhtemel transferi sonrasında kaleyi Berke'ye emanet etmeyi planlıyor.
Son 2 sezonu Westerlo'da kiralık geçiren Berke, 46 maça çıktı ve performansıyla alkış aldı.