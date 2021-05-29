Fenerbahçe'de Berke Özer'e yeni sözleşme

Fenerbahçe ile 1 yıl kontratı kalan Berke Özer için yönetim yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Berke Özer'e yeni sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2021 10:25
Berke Özer
Berke Özer
Fenerbahçe
Fenerbahçe Yönetimi, Berke Özer'e yoğunlaştı. Sarı-lacivertliler ile 1 yıl kontratı kalan genç kaleci için yönetimin yeni sözleşme önermeye hazırlandığı bildirildi.

21 yaşındaki oyuncuyu uzun vadeli olarak kadroda tutmak isteyen sarı lacivertliler, Altay Bayındır'ın muhtemel transferi sonrasında kaleyi Berke'ye emanet etmeyi planlıyor.

Son 2 sezonu Westerlo'da kiralık geçiren Berke, 46 maça çıktı ve performansıyla alkış aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.