Fenerbahçe'de Berke Özer'e iki talip var

Ali Koç, başkanlık döneminin ilk transferi olan genç file bekçisinin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacaklarını söylemişti.



Bir süredir takım arayan Berke'ye şimdiden iki talip çıktı. 22 yaşındaki yedek kalecisi Mile Svilar'ı sezon sonunda Roma'ya kaptıracak olan Benfica, yerini Berke Özer ile doldurmak istiyor.



Ayrıca Westerlo günlerinden beri 21 yaşındaki file bekçisini takip eden Anderlecht'in de teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.



Berke'nin hedefi ise düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek.



