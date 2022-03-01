Fenerbahçe'de Berisha yine fırsatı harcadı

Fenerbahçe'de Mergim Berisha, 3-2 kaybedilen Slavia Prag maçında attığı golle moral bulmuştu. Ancak 23 yaşındaki forvet, dün ilk 11'de bulduğu şansı yine iyi kullanamadı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Berisha yine fırsatı harcadı
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01 Mart 2022 10:34
Mergim Berisha
Mergim Berisha
Fenerbahçe
İsmail Kartal, ileri uçta Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın yerine son dönemin eleştirilen ismi Mergim Berisha'ya görev verdi. Alman oyuncu, 3-2 kaybedilen Slavia Prag maçında attığı golle moral bulmuştu. Ancak 23 yaşındaki forvet, dün ilk 11'de bulduğu şansı yine iyi kullanamadı.

Berisha, ileri uçta etkili olamadı. Alman futbolcu, 18. dakikada kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldığı net pozisyonda topu dışarı vurdu. İsmail Kartal, Berisha'yı 66. dakikada kenara aldı.

 

 

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