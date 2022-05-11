Fenerbahçe'de Berisha'ya doğum günü sürprizi

Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha'nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren sarı-lacivertlilerde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
24 yaşına giren Mergim Berisha için doğum günü pastası kesildi. Tebrikleri kabul eden Berisha, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.
VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren sarı-lacivertlilerde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
24 yaşına giren Mergim Berisha için doğum günü pastası kesildi. Tebrikleri kabul eden Berisha, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.