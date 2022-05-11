Fenerbahçe'de Berisha'ya doğum günü sürprizi

Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha'nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.



VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren sarı-lacivertlilerde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.



24 yaşına giren Mergim Berisha için doğum günü pastası kesildi. Tebrikleri kabul eden Berisha, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.



