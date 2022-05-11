Fenerbahçe'de Berisha'ya doğum günü sürprizi

Fenerbahçe'de 24 yaşına giren Alman golcü Mergim Berisha'nın doğum günü kutlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Berisha'ya doğum günü sürprizi
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11 Mayıs 2022 15:35
Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha'nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren sarı-lacivertlilerde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

24 yaşına giren Mergim Berisha için doğum günü pastası kesildi. Tebrikleri kabul eden Berisha, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. 

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