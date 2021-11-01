Fenerbahçe'de Berisha ve Meyer formayı unuttu

Fenerbahçe'ye 2 Eylül'de birlikte imza atan Mergim Berisha ve Max Meyer için işler iyi gitmiyor. İki futbolcu son 3 maçta süre alamadı.

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Fenerbahçe'de Berisha ve Meyer formayı unuttu
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01 Kasım 2021 12:55
Mergim Berisha
Mergim Berisha
Fenerbahçe
Sarı-Lacivertliler'e 2 Eylül'de birlikte imza atan Mergim Berisha ve Max Meyer için işler iyi gitmiyor. Bu sezon takımın as forveti olması beklenen Berisha, ligde Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarının ardından Konyaspor mücadelesinde de süre alamadı.

Kulübeye mahkum olan Alman oyuncu, Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere biten Antwerp maçında 67 dakika sahada kalmıştı. Meyer ise ligde son 6 mücadelede de oynamazken, 3-0 kaybedilen Olympiakos maçının son 15 dakikasında süre bulabilmişti. 

 

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