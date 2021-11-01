Fenerbahçe'de Berisha ve Meyer formayı unuttu

Sarı-Lacivertliler'e 2 Eylül'de birlikte imza atan Mergim Berisha ve Max Meyer için işler iyi gitmiyor. Bu sezon takımın as forveti olması beklenen Berisha, ligde Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarının ardından Konyaspor mücadelesinde de süre alamadı.Kulübeye mahkum olan Alman oyuncu, Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere biten Antwerp maçında 67 dakika sahada kalmıştı. Meyer ise ligde son 6 mücadelede de oynamazken, 3-0 kaybedilen Olympiakos maçının son 15 dakikasında süre bulabilmişti.