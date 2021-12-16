Fenerbahçe'de Berisha'nın derbi isteği

Fenerbahçe'de Enner Valencia iyileşti ve takımla çalışmalara başlayarak rekabete yeniden dahil oldu. Buna rağmen Berisha, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de olmayı bekliyor. Ekvadorlu yıldızın maç eksiği olduğu için Alman yıldızın bu beklentisi gerçekleşebilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Berisha'nın derbi isteği
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16 Aralık 2021 08:47
Mergim Berisha
Mergim Berisha
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Mergim Berisha, ligde Rize, Avrupa Ligi'nde ise Frankfurt maçlarında peş peşe ağları sarstı. Buna rağmen Pereira, Gaziantep deplasmanında, Rize'ye karşı hat-trick yapan Serdar Dursun'u 11'de görevlendirdi. Ancak Serdar, kaçırdığı net fırsatlarla saç baş yoldurdu.

Enner Valencia iyileşti ve takımla çalışmalara başlayarak rekabete yeniden dahil oldu. Buna rağmen Berisha, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de olmayı bekliyor. Ekvadorlu yıldızın maç eksiği olduğu için Alman yıldızın bu beklentisi gerçekleşebilir. 

 

 


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