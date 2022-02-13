Fenerbahçe'de Berisha iki net fırsatı harcadı

Fenerbahçe'nin Giresunspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yendiği maçta Serdar Dursun'un yerine oyuna dahil olan Mergim Berisha, Sarı Lacivertliler adına sahanın en kötüleri arasındaydı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Berisha iki net fırsatı harcadı
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13 Şubat 2022 11:28
Mergim Berisha
Mergim Berisha
Fenerbahçe
Giresunspor maçında Serdar Dursun'un yerine oyuna dahil olan Mergim Berisha, Fenerbahçe adına sahanın en kötüleri arasındaydı. Oyuna girdikten sonra takımına hücumda hiçbir katkı veremeyen Berisha, son anlarda yakaladığı iki net fırsatı da cömertçe harcadı.

Alman oyuncunun iki şutu da kaleyi bulamadı. 23 yaşındaki Berisha'nın, ligde 14 maçta 3 golü bulunuyor.

Rota Avrupa

Ligde aldığı bu galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, artık gözünü Avrupa'ya çevirdi. Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki perşembe günü Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Çek ekibi Slavia Prag ile sahasında karşı karşıya gelecek. Kanarya, bu maçın hazırlıklarına da ara vermeden hemen başlayacak. Bu eşleşmenin rövanşı ise 24 Şubat'ta deplasmanda oynanacak. Kazanan takım adını Kupa 3'te Son 16 Turu'na yazdıracak.

 

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