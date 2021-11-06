Fenerbahçe'de Berisha'dan ters köşe!

Fenerbahçe'de Salzburg'dan transfer edilen Mergim Berisha nihayet ortaya çıktı.



Bonservisine 5 milyon euro ödenen Alman forvet, verilen şansları iyi kullanamayınca ligdeki son 3 karşılaşmada kulübeden çıkamamıştı. Enner Valencia'nın sakatlanması, Serdar Dursun'un da UEFA listesinde olmaması nedeniyle Antwerp önünde formayı geri alan 23 yaşındaki santrfor fırsatı iyi kullandı.



Jeneriklik bir vole golü atan, bir de asist yapan Berisha, duvar santrfor rolünden de derslik örnekler verdi. 12 şutun yarısına imzasını atan '3 şut+3 şut pası' Mergim, istediği pasları aldığında etkili olabileceğini gösterirken camiadan da yeni kredi kazandı.





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