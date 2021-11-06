Fenerbahçe'de Berisha'dan ters köşe!

Fenerbahçe'de eleştirilen ve 'bu da değil!' denilen Mergim Berisha, Antwerp maçında harika vole golü ve paslarıyla herkesi ters köşe yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Berisha'dan ters köşe!
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06 Kasım 2021 14:47
Mergim Berisha
Mergim Berisha
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Salzburg'dan transfer edilen Mergim Berisha nihayet ortaya çıktı.

Bonservisine 5 milyon euro ödenen Alman forvet, verilen şansları iyi kullanamayınca ligdeki son 3 karşılaşmada kulübeden çıkamamıştı. Enner Valencia'nın sakatlanması, Serdar Dursun'un da UEFA listesinde olmaması nedeniyle Antwerp önünde formayı geri alan 23 yaşındaki santrfor fırsatı iyi kullandı.

Jeneriklik bir vole golü atan, bir de asist yapan Berisha, duvar santrfor rolünden de derslik örnekler verdi. 12 şutun yarısına imzasını atan '3 şut+3 şut pası' Mergim, istediği pasları aldığında etkili olabileceğini gösterirken camiadan da yeni kredi kazandı. 


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