Forvet transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de bir süre önce gündeme gelen Andrea Belotti ismi ağırlık kazanmaya başladı.İlk olarak Portekiz basının duyurduğu transfer harekatındaki detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre sarı-lacivertli kurmayların, bu hafta içinde 28 yaşındaki forvetle masaya oturmak için sözleştikleri kaydedildi.Torino ile sözleşmesi bittiği için boşa çıkan İtalyan santrfora yapılacak teklif üzerinde çalışan Fenerbahçe yönetimi, bu rakamı da belirledi. Buna göre 1.81 boyundaki futbolcuya 3 milyon euro imza parası, yıllık da 3 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir teklif yapılacağı kaydedildi. Sözleşme süresinin ise 2+1 yıllık olarak düşünüldüğü belirtildi.Teknik direktör Jorge Jesus'un bizzat isim vererek istediği İtalyan futbolcu Belotti için şartların daha da zorlanacak.Bellotti'nin piyasa değeri 20 milyon euro civarında. Golcü oyuncu daha önce Palermo ve AlbinoLeffe formalarını giymişti.Andrea Belotti, 20 Aralık 1993'te İtalya'nın Bergamo şehrine bağlı Calcinate köyünde dünyaya geldi. 28 yaşındadır. 10 yıldır profesyonel olarak futbol oynayan Belotti, sahanın en ileri ucundadır. Yani diğer bir deyişle forvettir.Şimdiye dek 390 resmi maçta oynayan futbolcu, son 7 sezondur Torino için mücadele ediyor. İtalyan forvet oynadığı 390 resmi maçta 158 gol, 35 asist üretti. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi elinde bulunuyor.