Fenerbahçe'de beklenen reaksiyon alınmadı

Karagümrük maçına Zeki Murat Göle ile çıkan sarı-lacivertliler, antrenmanlarını da aynı isimler devam ettiriyor. Hatta pazar akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor maçında da takımın başında Göle olacak.



Özellikle 9 kişilik Karagümrük'e karşı 3 puan alınamaması nedeniyle tepkiler doğmuştu. Ligin ilk yarısının son haftasına girilirken lider Trabzonspor'un 16, ikinci sıradaki Konyaspor'un 7, üçüncü Başakşehir'in de 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe'nin henüz hoca konusunda somut adım atmaması tepkileri artırıyor.



Sarı-lacivertli taraftarların Yeni Malatyaspor maçında tepkilerini açıkça göstereceği ve son dönemdeki başarısızlığı protesto etmeye devam edeceği kaydedildi. Fenerbahçe daha önce de Ersun Yanal gittikten sonra 100 gün hocasız kalmıştı. Emre Belözoğlu gittikten sonra da 35 gün yeni isim beklenmişti.





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