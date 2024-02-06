Fenerbahçe'de beğenilmedi, Afrika Kupası'nda şov yapıyor: Nene

Fenerbahçe'de geçmişte yaşanan transfer sürecine dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın 2020'de denediği fakat beğenmediği için kadrosuna katmadığı o futbolcu şimdilerde gündem oldu.
AFRİKA KUPASI'NDA ŞOV YAPTI
Fenerbahçe'nin 2020'de denediği iki oyuncudan biri olan Malili Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı. Şu anda Salzburg'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla alkış aldı.
Nene, Mali'nin Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'ne çeyrek finalde 2-1'lik skorla elendiği maçta kaydettiği golle futbolseverlerin takdirini topladı. Bu anlamda oyuncunun bir zamanlar Fenerbahçe tarafından beğenilmeyip şimdilerde oynadığı futbol sarı-lacivertli taraftarların özellikle dikkatini çekti.
DORGELES NENE KİMDİR?
21 yaşındaki Malili oyuncu, futbola ülkesinin Guidars takımında başladı. Ardından Avusturya ekibi RB Salzburg'un yolunu tuttu. Salzburg'dan ise Liefering, Ried ve Westerlo takımlarına kiralandı. Ana mevkisi santrfor olan oyuncu sol kanat ve sağ kanatta görev alabiliyor.
AFRİKA KUPASI'NDA ŞOV YAPTI
Fenerbahçe'nin 2020'de denediği iki oyuncudan biri olan Malili Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası'nda şov yaptı. Şu anda Salzburg'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla alkış aldı.
Nene, Mali'nin Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili'ne çeyrek finalde 2-1'lik skorla elendiği maçta kaydettiği golle futbolseverlerin takdirini topladı. Bu anlamda oyuncunun bir zamanlar Fenerbahçe tarafından beğenilmeyip şimdilerde oynadığı futbol sarı-lacivertli taraftarların özellikle dikkatini çekti.
DORGELES NENE KİMDİR?
21 yaşındaki Malili oyuncu, futbola ülkesinin Guidars takımında başladı. Ardından Avusturya ekibi RB Salzburg'un yolunu tuttu. Salzburg'dan ise Liefering, Ried ve Westerlo takımlarına kiralandı. Ana mevkisi santrfor olan oyuncu sol kanat ve sağ kanatta görev alabiliyor.