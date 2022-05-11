Fenerbahçe 'de yeni sezonun transfer çalışmaları Ali Koç yönetiminde tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde yönetim listesini oluşturdu ve hamleler başladı.



Savunma hattında Attila Szalai ve Kim Min-Jae'ye gelen teklifler sonrası gözler stoper mevkisine çevrildi. Szalai'ye Fransa Ligue 1 ekiplerinin yakın markajı devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle ülkesine giden Güney Koreli stoper Kim Min-Jae için İngiltere Premier Lig ekipleri devrede. İki oyuncusuna da ciddi teklifler gelen sarı-lacivertliler, bunlardan birisine veda etmeye hazırlanıyor.



Luiz Felipe iddiası



Takıma doğrudan katkı verecek bir savunmacıyla kadrosunu güçlendirmek isteyen Kanarya, aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı-lacivertli yönetim, Lazio forması giyen Luiz Felipe'nin peşine düştü. 25 yaşındaki savunmacı için idareciler, Çizme temsilcisiyle temas kurmuş durumda.



Sözleşmesi bitiyor



Brezilyalı oyuncunun kulübüyle olan kontratı sezon sonunda tamamlanıyor. Bonservis bedeli ödenmeyecek olması Fenerbahçe'nin transferde iştahını kabartıyor. Yönetim, Luiz Felipe'nin piyasası yükselmeden başarılı futbolcuyu renklerine bağlamanın hesabını yapıyor.



Fenerbahçe iki katını önerecek



Luiz Felipe'nin ilk tercihi İtalya'da kalmak ancak Kanarya ona mevcut maaşının 2 katını önermesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun cazip bir kontrata sıcak bakabileceği konuşuluyor.



Luiz Felipe'nin performansı



Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 25 yaşındaki stoper bu sezon Lazio formasıyla 39 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.



