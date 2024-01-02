Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan stoper Rodrigo Becao'nun dönüş tarihi belli oldu.
Pendikspor'la 29 Ekim tarihinde oynanan Süper Lig maçında tendonu kopan ve geçirdiği ameliyatın ardından 2 ay sahalardan uzak kalan Rodrigo Becao'nun önümüzdeki hafta koşulara başlayacağı öğrenildi.
HEDEF SAMSUN MAÇI
Fenerbahçe sağlık ekibi 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi 27 Ocak'ta oynanacak Samsunspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.
FENERBAHÇE'DE 13 MAÇ
Rodrigo Becao, Fenerbahçe formasıyla toplam 13 maçta görev aldı. Brezilyalı stoper 1 de gol katkısında bulundu.
Pendikspor'la 29 Ekim tarihinde oynanan Süper Lig maçında tendonu kopan ve geçirdiği ameliyatın ardından 2 ay sahalardan uzak kalan Rodrigo Becao'nun önümüzdeki hafta koşulara başlayacağı öğrenildi.
HEDEF SAMSUN MAÇI
Fenerbahçe sağlık ekibi 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi 27 Ocak'ta oynanacak Samsunspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.
FENERBAHÇE'DE 13 MAÇ
Rodrigo Becao, Fenerbahçe formasıyla toplam 13 maçta görev aldı. Brezilyalı stoper 1 de gol katkısında bulundu.