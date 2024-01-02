Fenerbahçe'de Becao'nun dönüş maçı

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Rodrigo Becao'nun dönüş maçı netleşti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Becao'nun dönüş maçı
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02 Ocak 2024 09:26
Son güncelleme 02 Ocak 2024 10:46
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan stoper Rodrigo Becao'nun dönüş tarihi belli oldu.

Pendikspor'la 29 Ekim tarihinde oynanan Süper Lig maçında tendonu kopan ve geçirdiği ameliyatın ardından 2 ay sahalardan uzak kalan Rodrigo Becao'nun önümüzdeki hafta koşulara başlayacağı öğrenildi.

HEDEF SAMSUN MAÇI

Fenerbahçe sağlık ekibi 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi 27 Ocak'ta oynanacak Samsunspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.

FENERBAHÇE'DE 13 MAÇ
 
Rodrigo Becao, Fenerbahçe formasıyla toplam 13 maçta görev aldı. Brezilyalı stoper 1 de gol katkısında bulundu. 

 
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