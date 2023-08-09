Fenerbahçe'de Becao heyecanı!

Fenerbahçe'nin yenilerinden Rodrigo Becao'nun Maribor maçında ilk kez forma giymesi bekleniyor. 8.3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sarı lacivertli kulüp tarihinin en pahalı futbolcularından biri olan Brezilyalı stoper, Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasında oynayabilecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Becao heyecanı!
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09 Ağustos 2023 09:34
Fenerbahçe'de en çok merak edilen yeni transferlerden Rodrigo Becao, artık forma giymeye hazır... 8.3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcuları arasında yer alan Brezilyalı stoperin, yarın Maribor'la yapılacak UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında oynaması bekleniyor.

Topa sert, ikili mücadelelerde dirençli, hava toplarında çok başarılı ve rakibi yıpratıcı özelliğiyle öne çıkan 1.91 metre boyundaki Rodrigo Becao, sağ ayağını daha etkili kullansa da, gerektiği zaman sol stoperde de görev yapabiliyor.

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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao'nun, Diego Lugano ve Kim Min-Jae gibi Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırabilecek kapasitede olduğu ifade ediliyor. Brezilyalı futbolcu yarın Maribor karşısında oynama şansı bulursa sarı lacivertli kulüpteki macerası resmen başlamış olacak. 



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