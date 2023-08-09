Fenerbahçe'de Becao heyecanı!

Fenerbahçe'de en çok merak edilen yeni transferlerden Rodrigo Becao, artık forma giymeye hazır... 8.3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcuları arasında yer alan Brezilyalı stoperin, yarın Maribor'la yapılacak UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında oynaması bekleniyor.
Topa sert, ikili mücadelelerde dirençli, hava toplarında çok başarılı ve rakibi yıpratıcı özelliğiyle öne çıkan 1.91 metre boyundaki Rodrigo Becao, sağ ayağını daha etkili kullansa da, gerektiği zaman sol stoperde de görev yapabiliyor.
LUGANO VE KiM GiBi İZ BIRAKABİLECEK Mİ?
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao'nun, Diego Lugano ve Kim Min-Jae gibi Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırabilecek kapasitede olduğu ifade ediliyor. Brezilyalı futbolcu yarın Maribor karşısında oynama şansı bulursa sarı lacivertli kulüpteki macerası resmen başlamış olacak.
Topa sert, ikili mücadelelerde dirençli, hava toplarında çok başarılı ve rakibi yıpratıcı özelliğiyle öne çıkan 1.91 metre boyundaki Rodrigo Becao, sağ ayağını daha etkili kullansa da, gerektiği zaman sol stoperde de görev yapabiliyor.
LUGANO VE KiM GiBi İZ BIRAKABİLECEK Mİ?
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao'nun, Diego Lugano ve Kim Min-Jae gibi Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırabilecek kapasitede olduğu ifade ediliyor. Brezilyalı futbolcu yarın Maribor karşısında oynama şansı bulursa sarı lacivertli kulüpteki macerası resmen başlamış olacak.