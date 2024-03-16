Fenerbahçe'de Becao geri dönüyor

Fenerbahçe'nin defans hattındaki Brezilyalı oyuncusu Rodrigo Becao, Trabzonspor ile yapılacak deplasman maçıyla kadroya geri dönüyor.
Uzun bir süre sakatlık sebebiyle takımdan ayrı kalan Becao, Hatayspor ile oynanan maçta sahalara dönüş yapmıştı. Ancak bu maçın ardından tekrar sakatlanarak Union Saint-Gilloise ile yapılan Avrupa maçlarının yanı sıra Pendikspor ile olan lig maçında oynayamamıştı.
Sakatlığını geride bırakan ve takım antrenmanlarına katılan Becao'nun, Trabzonspor ile olan mücadelede 21 kişilik kadroda yer alması öngörülüyor.
Ayrıca, antrenmanlara katılmaya başlayan Leonardo Bonucci de, İsmail Kartal'ın seçimiyle maç kadrosuna dahil edilebilir.
Uzun bir süre sakatlık sebebiyle takımdan ayrı kalan Becao, Hatayspor ile oynanan maçta sahalara dönüş yapmıştı. Ancak bu maçın ardından tekrar sakatlanarak Union Saint-Gilloise ile yapılan Avrupa maçlarının yanı sıra Pendikspor ile olan lig maçında oynayamamıştı.
Sakatlığını geride bırakan ve takım antrenmanlarına katılan Becao'nun, Trabzonspor ile olan mücadelede 21 kişilik kadroda yer alması öngörülüyor.
Ayrıca, antrenmanlara katılmaya başlayan Leonardo Bonucci de, İsmail Kartal'ın seçimiyle maç kadrosuna dahil edilebilir.
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