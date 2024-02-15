Fenerbahçe'de ciddi bir sakatlık sonrası operasyon geçiren Rodrigo Becao dönüş hazırlıkları yapıyor.
Tecrübeli savunma oyuncusu 15 Ocak'tan beri antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Ancak teknik heyet ve sağlık kurulu, Brezilyalı stoperin yüzde 100 hazır olmadan sahaya çıkmasını istemiyor.
ACELE YOK
Devre arası Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci de takıma katıldığı için acele davranılmıyor.
13 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe forması ile 13 maçta görev alan Brezilyalı stoperin 1 de golü bulunuyor.
Tecrübeli savunma oyuncusu 15 Ocak'tan beri antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Ancak teknik heyet ve sağlık kurulu, Brezilyalı stoperin yüzde 100 hazır olmadan sahaya çıkmasını istemiyor.
ACELE YOK
Devre arası Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci de takıma katıldığı için acele davranılmıyor.
13 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe forması ile 13 maçta görev alan Brezilyalı stoperin 1 de golü bulunuyor.