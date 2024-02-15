Fenerbahçe'de Becao artık yükleniyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sonrası operasyon geçiren Rodrigo Becao dönüş hazırlığında...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Becao artık yükleniyor!
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15 Şubat 2024 11:05
Fenerbahçe'de ciddi bir sakatlık sonrası operasyon geçiren Rodrigo Becao dönüş hazırlıkları yapıyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu 15 Ocak'tan beri antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Ancak teknik heyet ve sağlık kurulu, Brezilyalı stoperin yüzde 100 hazır olmadan sahaya çıkmasını istemiyor.

ACELE YOK

Devre arası Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci de takıma katıldığı için acele davranılmıyor.

13 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe forması ile 13 maçta görev alan Brezilyalı stoperin 1 de golü bulunuyor. 

 
 

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