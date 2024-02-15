'de ciddi bir sakatlık sonrası operasyon geçirendönüş hazırlıkları yapıyor.Tecrübeli savunma oyuncusu 15 Ocak'tan beri antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Ancak teknik heyet ve sağlık kurulu, Brezilyalı stoperin yüzde 100 hazır olmadan sahaya çıkmasını istemiyor.Devre arası Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci de takıma katıldığı için acele davranılmıyor.Fenerbahçe forması ile 13 maçta görev alan Brezilyalı stoperin 1 de golü bulunuyor.