Fenerbahçe'de Becao ameliyat oldu

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Becao ameliyat oldu
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28 Aralık 2024 13:41
Son güncelleme 28 Aralık 2024 14:30
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, ameliyat edildi.
 
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Becao'nun ameliyatı yurt dışında yapıldı.
 
Ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçiren Brezilyalı futbolcunun rehabilitasyon süreci başladı.

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama;
"Geçmiş Olsun Becão

Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

 Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Becao'nun ameliyatı yurt dışında yapıldı.

Ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçiren Brezilyalı futbolcunun rehabilitasyon süreci başladı.

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