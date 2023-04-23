Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2023 18:17
Fenerbahçe Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ile yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Depremzedelerle bir arada olmak için Hatay'da bulunan kulüp başkanı Ali Koç ise törende yer almadı.

Uğur Dündar ile yöneticiler, yoğun bir katılımın olduğu törende Fenerbahçelilerin bayramını kutladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery