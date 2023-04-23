Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.



Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ile yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Depremzedelerle bir arada olmak için Hatay'da bulunan kulüp başkanı Ali Koç ise törende yer almadı.



Uğur Dündar ile yöneticiler, yoğun bir katılımın olduğu törende Fenerbahçelilerin bayramını kutladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ